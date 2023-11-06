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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الأربعاء.. قصور الثقافة تطلق أسبوعا ثقافيا مكثفا للشباب بالشلاتين وحلايب

صدى البلد

يشهد قصر ثقافة الشلاتين، الأربعاء المقبل، أسبوعا ثقافيا مكثفا، لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، وتستمر فعالياته حتى منتصف نوڤمبر الحالي.

 

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة، إن الأسبوع الثقافي يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الشباب من سكان المحافظات الحدودية والنائية في كافة النواحي الثقافية والفنية والإبداعية، سعيا لتأصيل الهوية الثقافية، ويتم خلاله الاستعانة بنخبة من المتخصصين والفنيين في مختلف المجالات.

هذا ويشهد الأسبوع المكثف مجموعة من الفعاليات تتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية حول تطوير الذات والمهارات، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، إلى جانب الورش الفنية، وورش الأشغال اليدوية منها الطرق على النحاس، النحت، الخيامية، وتصميم العرائس، وغيرها من الورش التي تعتمد على العمل الجماعي لتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل ويمكن من خلالها تعلم حرفة يدوية يستعين بها الشباب كمشروعات مستقبلية.

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تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة البحر الأحمر.

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الأربعاء.. قصور الثقافة تطلق أسبوعا ثقافيا مكثفا للشباب بالشلاتين وحلايب


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