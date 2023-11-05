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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة والمجلس البريطانى لتطوير قطاع الصناعات الإبداعية بمصر

صدى البلد

وقعت وزارة الثقافة ممثلة فى  المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، فى خطوة جديدة تجاه التعاون والشراكة من أجل التنمية، بروتوكول تعاون مع المجلس الثقافى البريطانى ومديره بمصر مارك هاورد بشأن أوجه التعاون المشترك بين الجهتين من أجل تطوير قطاع الصناعات الإبداعية فى مصر.

وأكد الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة فى كلمته خلال احتفالية التوقيع أن وزارة الثقافة منفتحة على جميع أشكال التعاون التى تحقق الأهداف الواردة باستراتيجية وزارة الثقافة فى اتصالها بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبالأهداف الأممية، التى تضمنت (دعم الصناعات الثقافية) كهدف استراتيجى.

وأضاف أن الاقتصاد الإبداعى هو أحد أهم روافد الاقتصاد  العالمى وأحد أهم محركات النمو فى الدول والمجتمعات وأكثرها استدامة كونه يستند إلى الموارد البشرية كرافد أساسى، مؤكدا أن التعاون مع المجلس الثقافى البريطانى انطلق من كون المملكة المتحدة من الدول الأبرز فى هذا المجال على نحو يجعل شراكتنا مؤثرة ومنتجة بالضرورة، خاصة أن مصر تتمتع بطاقات بشرية مبدعة وتنوع ثقافى خلاق.

من جانبه صرح مارك هاورد مدير المجلس الثقافى البريطانى بمصر بأن المجلس الثقافى البريطانى يعمل فى إطار الأهداف الأممية فى أكثر من 200 دولة حول العالم أجل ترسيخ الترابط والثقة تجاه المملكة المتحدة من خلال تبادل المعرفة والمعلومات فى مجالات الفنون والتعليم واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضة.

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و أشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز المهارات الخاصة بتطوير ودعم الصناعات الإبداعية و تفعيل كافة المدخلات التى من شأنها رسم استراتيجية للاقتصاد الإبداعى ونقل خبرة وتجربة المملكة المتحدة فى هذا المجال.

واختتمت الفعاليات بمراسم توقيع البروتوكول من الطرفين والتقاط الصور التذكارية.

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