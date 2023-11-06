انطلاق ندوة اللغة والدراما في أدب المقاومة باتحاد الكتاب.. الأربعاء

تعقد لجنة حماية اللغة العربية برئاسة الشاعر أحمد جاد ندوة عنوانها "اللغة والدراما في أدب المقاومة" يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بمقر اتحاد الكتاب.

ضيف شرف الندوة الفنان الكبير كمال أبو رية مع ضيوف اللقاء: الدكتور أسامة سليم وكيل كلية الآداب بجامعة القناة والدكتور حسن البنداري أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة عين شمس ويدير اللقاء الشاعر أحمد إبراهيم جاد.

وأشارت الكاتبة منال الأخرس المنسق الإعلامي إلى حرص اللجنة والاتحاد بصفة عامة على مؤازرة الشعب الفلسطيني بشتى السبل الممكنة من خلال الفعاليات النوعية ودعت محبي اللغة العربية والمهتمين بأدب المقاومة للحضور والمشاركة.

وكان مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ونقابة كتاب مصر عقد اجتماعا طارئا قبل أيام لمناقشة الاعتداء الغاشم من جانب المحتل الصهيوني على الأشقاء من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ في غزة، وبهذه الوحشية البغيضة التي تمارس منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم في شكل إبادة شاملة وجماعية للشعب الفلسطينى على مرأى ومسمع من كل دول العالم