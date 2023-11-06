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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة: عملية إسرائيل في غزة لحفظ ماء الوجه ولا تحقق تقدما

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدور الأمريكي حيال الأزمة في قطاع غزة يدور حول تسكين خطوط أمريكية حمراء تلعبها لجانب إسرائيل.

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خالد عكاشة: حزب الله مازال حذرا تجاه الحرب في غزة

وأضاف خالد عكاشة، خلال مداخلته مع قناة القاهرة الإخبارية، أن 30 يومًا من عمر الأزمة لم نلحظ خلالها تغيرًا في الرؤية حول ما يدور في قطاع غزة.

وأكد خالد عكاشة، أن إسرائيل تمارس قتلًا وتدميرًا ولكنها لا تحقق هدفًا استراتيجيًا، فما تقوم به هو حفظ ماء الوجه، بدليل عدم تقدمها خطوات للأمام بعد.

وأوضح أن ما لفت انتباهه كافة التقارير من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كان عنوانها الأبرز عن مستقبل قطاع غزة يشير لتشويش الرؤية لدى الولايات المتحدة، وهو قفز عن الواقع وهروب منه، فهناك حالة تدمير لقطاع غزة ووزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن المستقبل.
 

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