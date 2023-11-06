اللص الظريف.. ماذا تعرف عن موريس لوبلان صاحب القصص البوليسية

موريس لوبلان، الكاتب الفرنسي الشهير، هو مؤلف بارز وناجح في مجال الروايات البوليسية على مستوى العالم. تم ترجمة العديد من أعماله إلى العديد من اللغات، ومن بينها اللغة العربية.

أحد أشهر شخصياته هي "آرسين لوبين"، المعروف أيضًا بـ"اللص اللطيف"، وقد حققت شعبية كبيرة. تم تحويل العديد من رواياته إلى أفلام سينمائية ومسلسلات كرتونية موجهة للأطفال.

موريس لوبلان

موريس لوبلان الكاتب الفرنسي وُلد في 11 ديسمبر 1864، وتوفي في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1941. بعد تجربة عدة أعمال أدبية، نجح في كتابة الروايات البوليسية والمغامرات. في بداية حياته، قرر التفرغ للكتابة بدلاً من متابعة وظيفة في صناعة تلبيس الصوف التي عرضها عليه والده. بدأ موريس لوبلان مسيرته الإبداعية في باريس، حيث عمل في الصحافة، ثم بدأ في كتابة الروايات التي لفتت انتباه العديد من القراء الفرنسيين، بما في ذلك الكاتب ألفونس أليه.

في عام 1901، حقق لوبلان النجاح الحقيقي مع روايته "الحماس". ومن ثم، كتب القصة التي حازت على نجاح كبير، مما أدهش الكاتب نفسه بشعبية هذا العمل الذي كان بداية حقيقية في بناء شهرته وثروته الشخصية. ومع ذلك، لم يترك لوبلان الروايات، وعاد إليها مرة أخرى. قام أيضًا بابتكار شخصية "آرسين لوبين" أو "اللص اللطيف"، والتي حققت شهرة واسعة كما ذكرنا من قبل.

بعد النجاح الذي حققته شخصية "اللص اللطيف"، قرر لوبلان تجربة شخصية جديدة تدعى "جيم بارنيت"، لكنه في النهاية قرر دمجها مع الشخصية الأولى التي ابتكرها وهي لوبين، وظل يكتب عنها حتى الثلاثينيات. بالإضافة إلى ذلك، قام لوبلان بكتابة روايتين مشهورتين في مجال الخيال العلمي، وهما "العيون الثلاثة" عام 1919 و"الحدث المذهل" عام 1920. وتوجت مسإعادة صياغة الموضوع:

موريس لوبلان، الكاتب الفرنسي الشهير، هو واحد من أبرز وأنجح كتّاب الروايات البوليسية في العالم. تمت ترجمة العديد من أعماله إلى اللغة العربية، وأشهر شخصية ابتكرها هو "آرسين لوبين"، المعروف أيضًا باسم "اللص اللطيف"، وحققت شعبية كبيرة. تم تحويل العديد من رواياته إلى أفلام سينمائية ومسلسلات كرتونية موجهة للأطفال. وقد تمت ترجمة أعماله إلى عدة لغات.