الهلال الأحمر الفلسطيني يستلم 93 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح

سلم الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، نظيره الفلسطيني، 93 شاحنة من التحالف الوطني والهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، عن طريق عبر معبر رفح البري.

وتحتوي الشاحنات على مواد غذائية، ومياه، ومساعدات إغاثية، ومستلزمات طبية، وأدوية؛ لدعم المستشفيات، وتوفير احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة.

569 شاحنة دخلت غزة

ووصل عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 20 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة، إلى 569 شاحنة، أي ما يعادل نحو 33 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة؛ رغم حاجة المستشفيات إلى الوقود، وخروج معظمها من الخدمة.