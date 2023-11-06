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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير: شركات الأقمار الصناعية تقيد صورا لقطاع غزة ووتحجبها عن وسائل الإعلام

شركات الأقمار الصناعية
شركات الأقمار الصناعية تقيد صورًا لقطاع غزة

كشفت تقارير أن شركات الأقمار الصناعية التي تزود المؤسسات الإخبارية والباحثين قد بدأت بتقييد صور لقطاع غزة حول مواقع الدبابات الإسرائيلية.  

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز فإن المزودين الرئيسيين لصور الأقمار الصناعية، قاموا بتقييد وحجب أجزاء من الصور فوق قطاع غزة بشكل كبير للعديد من المستخدمين، بما في ذلك المؤسسات الإخبارية.   

ويشير التقرير إلى أن شركة "Planet Labs"، التي تقدم صور الأقمار الصناعية، والتي أحدثت ثورة في تغطية الحروب والكوارث من خلال منح عامة الناس إمكانية الوصول إلى صور عالية الدقة كانت حتى وقت قريب متاحة فقط لوكالات الاستخبارات الحكومية الأمريكية. 

وأزالت الشركة الأسبوع الماضي بعض صور غزة من تطبيق الويب الخاص بها لتنزيل الصور، وتم توزيع بعضها على وسائل الإعلام المهتمة من خلال مجلد Google Drive، وأخبرت شركة الأقمار الصناعية بعض المشتركين أنها قد تقوم بتعديل الصور المنشورة في الأرشيف أثناء النزاعات النشطة. 

وأكد مشتركو الشركة لموقع Semafor أنه في الفترة ما بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر، لم تقدم الشركة صورًا منخفضة أو متوسطة الدقة للمنطقة الشمالية من قطاع غزة، على الرغم من تركز الكثير من النشاط العسكري الإسرائيلي . 

ولم يتمكن المشتركون من الوصول عبر منصة الشركة إلى الصور عالية الدقة بقطر 0.50 سم لغزة منذ 22 أكتوبر الماضي.  

وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على الصور فإن الشركة تشارك صورًا متوسطة الدقة في مقطع غير متكرر، وقال إنه لا توجد صور منخفضة أو متوسطة الدقة لغزة منذ يوم الجمعة.

وأصدرت شركة Planet Labs وكذلك منافستها Maxar Technologies صورًا تمت مشاركتها مع نيويورك تايمز وواشنطن بوست ومنافذ إخبارية أخرى تأخيرًا زمنيًا  كبيرًا. 

وابتداءً من 3 نوفمبر، شاركت الصحيفتان صورًا حصرية التقطتها شركة Planet  في 1 نوفمبر، فيما لم تشارك شركة إيرباص صورًا لغزة.

ولم تذكر شركة Planet سبب قيام الشركة في الأيام الأخيرة بتقييد أو إبطاء نشر صور غزة، لكن صور الأقمار الصناعية التجارية للصراع أثارت قلق مسؤولي الأمن الأمريكيين، وفقًا لشخص مطلع على هذه القضية، والذي لاحظ مستوى التفاصيل في عدة تقارير صحيفية مثل قصة نيويورك تايمز في 19 أكتوبر والتي تضمنت صورًا تظهر مواقع الدبابات الإسرائيلية في شمال غزة، وفقا لـ Semafor. 

وقال متحدث باسم شركة Planet Labs إنه على الرغم من عدم استطاعتهم على التعليق على مشكلات مستخدمين بعينهم ، إلا أن الشركة "تعمل من خلال جميع عمليات الاستجابة للأزمات لمحاولة تقديم الدعم الأفضل لعملائنا وشركائنا عبر الحكومات ووسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية". 

شركات الأقمار الصناعية المؤسسات الإخبارية وسائل الإعلام قطاع غزة صور قطاع غزة

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