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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: أداء الأهلي سيتطور باستمرارية المباريات.. وكولر سيعيد المنافسة بين اللاعبين

صدى البلد

 

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر بدأ الموسم بمواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة ولم يكن موفقًا وخسر لقب كأس السوبر الإفريقي وهو ما أثر على الفريق سلبا، ثم خاض الفريق مباراتين في الدوري المصري وفاز بهم، وبعدها خاض منافسات قوية في بطولة الدوري الإفريقي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "خوض بطولات قوية في بداية الموسم لم يكن جيدًا بالنسبة للأهلي، والفريق تأثر بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة، ثم خاض منافسات الدوري الإفريقي في وقت صعب أيضا والفريق لم يكن في أفضل حالاته فنيا".

وأضاف: "قرار كولر بالتدوير والدفع ببعض اللاعبين في لقاء المقاولون العرب أمر جيد، خصوصا مشاركة أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست بشكل أساسي، والمدير الفني يسعى لإعادة لاعبيه للمنافسة بقوة ولازال لديه العديد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم".

وأكمل: "من الوارد لأي فريق خسارة بطولات كما حقق الفريق خمس ألقاب الموسم الماضي، وأداء الأهلي سيتصاعد باستمرارية المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة، وكولر سيوسع قاعدة اختيارات اللاعبين الأساسيين، وأفضل شئ يقوم به هو توسيع المنافسة بين اللاعبين وعدم التأثر بغياب أي لاعب، خصوصا في خط الوسط".

وزاد: "كولر سيعمل الفترة المقبلة على إيجاد المنافسة بين اللاعبين، لرفع مستوى اللاعبين، وجمهور الأهلي دائما لا يتقبل الهزيمة ويريد الفوز بكل الألقاب، وهذا أمر غير طبيعي ولا يتكرر كثيرا أن يتوج الفريق بكل بطولة يشارك فيها".

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