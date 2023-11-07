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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: إسرائيل تخوض حرب وجود ضد حماس

البنتاجون
البنتاجون

زعم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن إسرائيل تخوض معركة وجودية مع حركة حماس، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بشكل وثيق مع الإسرائيليين؛ للمساعدة في تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال متحدث وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل، بينما تدافع عن نفسها ضد هجمات حركة حماس- حسب قوله-.

وجددت طائرات الاحتلال، غاراتها الجوية العنيفة في محيط مستشفى القدس، جنوب غرب مدينة غزة.

كما جددت مدفعية الاحتلال، قصفها للمناطق الشرقية لمدينة رفح، جنوبي القطاع.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وكتائب القسام على بحر الزوايدة والنصيرات وسط القطاع.

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