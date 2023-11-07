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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: نرفض وقف إطلاق النار ما لم تفرج حماس عن الرهائن

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ترفض إقرارَ أي وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ما لم يتمَّ الإفراجُ عن المحتجزين لدى حركة حماس.

 وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لشبكة ايه بي سي الامريكية، أن اسرائيل لن توقف إطلاق النار في قطاع غزة دون الإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واضاف نتنياهو إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون استعادة مختطفينا ... نقولها للأعداء والأصدقاء على السواء سنستمر حتى الانتصار عليهم".

وتابع "لا يوجد لدينا خيار آخر، وأعتقد أن جميعنا بتنا ندرك ذلك".

واعلن الجيش الإسرائيلي إن الطيران الحربي أغار على أكثر من 2500 هدف منذ بدء التوغل البري في غزة.

وذكر جيش الاحتلال "تواصل خوض المعارك وجهًا لوجه وتوجيه الطائرات لتدمير بنى تحتية إرهابية منها مستودعات لتخزين الوسائل القتالية ومواقع استطلاع ومقرات قيادة عملياتية تابعة لحماس".

وتابع أنه "تم خلال العمليات المشتركة داخل القطاع مهاجمة ما يزيد عن 2500 هدف حتى الآن"، مشيرا إلى أنه "تم توجيه طائرات لضرب مجمع عسكري" تابع لحماس.

وأعلنت إسرائيل قبل شهر عن حالة الحرب لأول مرة منذ خمسين عاما، وأطلقت عملية عسكرية ضد حركة حماس بعدما شنت الأخيرة هجوما مباغتا في السابع من أكتوبر الماضي على عدد من البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أودى بحياة أكثر من 1400 إسرائيلي و9770 فلسطينيا. 
 

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