قصور الثقافة تطلق أسبوعا ثقافيا مكثفا للشباب بحلايب وشلاتين.. اعرف موعده

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، أسبوعا ثقافيا لشباب حلايب وشلاتين وأبو رماد ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، وتستمر فعالياته حتى منتصف نوفمبر الحالي.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الأسبوع الثقافي يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات الشباب من سكان المحافظات الحدودية والنائية في كل النواحي الثقافية والفنية والإبداعية، سعيا لتأصيل الهوية الثقافية، ويتم خلاله الاستعانة بنخبة من المتخصصين والفنيين في مختلف المجالات.

كما يشهد الأسبوع المكثف مجموعة من الفعاليات تتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية حول تطوير الذات والمهارات، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، إلى جانب الورش الفنية، وورش الأشغال اليدوية منها الطرق على النحاس، النحت، الخيامية، وتصميم العرائس، وغيرها من الورش التي تعتمد على العمل الجماعي لتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل ويمكن من خلالها تعلم حرفة يدوية يستعين بها الشباب كمشروعات مستقبلية.

وتقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة البحر الأحمر.

ووفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تواصل هيئة قصور الثقافة فعاليات القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا بعدد من المدارس بمحافظة البحيرة.

وتشهد محافظة الغربية وتحديدًا مركز المحلة الكبرى، فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" من أبرزها معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، هذا إلى جانب استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بمعرض جامعة الأزهر بالقاهرة حتى 5 نوفمبر.