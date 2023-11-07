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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكريب بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات مختلفة نقدم لكي اليوم سندوتشات كريب مثل المطاعم وبكل سهولة ، للشيف سارة الحافظ.

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المكونات لطريقة عمل الكريب 

- كوب دقيق
- كوب حليب سائل
-٢ ملعقة سكر
- ٢ بيضة
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة ونصف زبدة بدرجة حرارة الغرفة
- رشه ملح


طريقة عمل الكريب 

في وعاء تُخفق جميع المقادير ما عدا الدقيق ، حتى تمتزج المقادير مع بعضها جيداً .
يُضاف مقدار الدقيق تدريجياً ، حتى يُصبح خليطاً سائلاً متماسك القوام .
تُجهز مقلاة مناسبة ، وتُمسح بمسحة من الزيت أو الزبدة ، وتوضع على نار متوسطة ، ثم يُصب بها كمية مناسبة من خليط الكريب السائل (مقدار فنجان قهوة) .
يُوزع الخليط بالمقلاة بشكل دائري حتى يحمر قعرها ، ثم تُقلب على الوجه الآخر ليحمر أيضاً ، ثم تُرفع بعد نضجها فوراً ، وهكذا حتى تنتهى الكمية بأكملها .
وأخيراً نقوم بحشو الكريب بالنوتيلا ،  و يُلف الكريب بأي شكل حسب الرغبة ، ونقوم بتزيينه بالنوتيلا أو حسب الرغبة بالعسل أو الكراميل والفواكه ( موز أو فراولة ) .

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