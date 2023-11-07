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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

12 نوفمبر.. ختام معرض المنتجات المصرية في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس معرضها للمنتجات المصرية دعماّ للصناعة الوطنية واستمراراً لنجاح معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس المقام تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

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جامعة عين شمس

ونظراً للنجاح الذى شهده معرض المنتجات المصرية بالحرم الرئيسى واقبال الطلاب والعاملين على شراء المنتج الوطنى تم إقامة المعرض ذاته بحرم كلية الألسن ليقدم منتجاته حتى ١٢ من نوفمبر الجارى مع تقديم خصومات خاصة بالمعرض .

وافتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة " Career Week 2023 " في نسخته الثانية ، والذي ينظمه مركز التوظيف ، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى و التدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مركز التوظيف،  الدكتورة شهيرة سمير ، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الدكتورة ريم الكباريتي، مدير إدارة رابطة الخريجين ، وعددا من عمداء ووكلاء الكليات ومديري المراكز .

خلال كلمته تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، بالشكر للدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي الفترة الانتقالية التى تولت خلالها القيام بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، كما تقدم بالشكر للقائمين علي هذا الحدث الهام والذي يربط طلاب وخريجى الجامعة مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى نخبة من الخبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

وأشاد بدور مركز التوظيف ، والذي يعمق روح الإنتماء بين الطالب وجامعته ، حيث يقدم له فرص تدريبية وفرص عمل ، مما يشعره أن الجامعة لم تمده بالخبرات الأكاديمية فحسب لكنها دعمته أيضا بالخبرات العملية لبناء مستقبله .

وأكد رئيس جامعة عين شمس أنه علي مركز التوظيف أن يحرص علي الحصول علي رجع الصدى باستمرار من شركات التوظيف المختلفة لسد الفجوة بين الجامعة وسوق العمل ، بتحديث بعض المقررات الدراسية لتهيئة الطلاب لسوق العمل ، وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المختلفة .

واستهلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، كلمتها بتقديم التهنئة للدكتور محمد ضياء زين العابدين علي تولي رئاسة الجامعة ، متمنية له التوفيق والسداد ، كما تقدمت بالشكر لكافة القائمين علي الأسبوع التوظيفي ، والذي يمثل حلقة ضمن سلسلة من الأنشطة التى تقدمها الجامعة لربط الطالب والخريج بسوق العمل .

وأشادت نائب رئيس الجامعة بالقائمة الطويلة من الشركاء والتى تضم عدداً كبيراً من الشركات والصناعات والمصانع ، مؤكدة علي ضرورة تدعيم تلك الشراكات لتصبح الجامعة الذراع الفنى للصناعة ، تقوم بتقدم الدعم الفنى والخريجين المؤهلين لسوق العمل ، ويساهم الشركاء في وضع البرامج التدريبية و التأسيسية للطلاب من خلال منظومة متكاملة .

في كلمته نقل الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى و التدريب والتأهيل لسوق العمل ، تهنئة وزير التعليم العالي للدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجديد ، مؤكدا أن جامعة عين شمس تحتل مكانة متميزة في مجال التوظيف ، فوفقا لتصنيف QS  تقع الجامعة فى المرتبة 301 في مجال التوظيف  ، لتحتل مكانة متميزة في مجال التوظيف مع الجامعة الأمريكية التى يتواجد بها مركز توظيف منذ التسعينيات ، بما يؤكد قوة جامعتنا المصرية والحكومية .

معرض المنتجات المصرية جامعة عين شمس معرض المنتجات كلية الألسن الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

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