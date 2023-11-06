عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يوضح دور الجامعات المصرية في تعزيز التعاون الدولي وجذب الطلاب الوافدين

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير التربوي، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن العالم اليوم يشهد تزايدًا ملحوظًا في الأعداد الطلابية الوافدة إلى الجامعات حول العالم، حيث تسعى الجامعات المصرية جاهدة لتحقيق التفوق والتميز في التصنيفات العالمية بهدف جذب المزيد من الطلاب الأجانب وزيادة أعدادهم داخل حدود مصر.

txt

لأعضاء هيئة التدريس..شروط التقدم لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية 2023

txt

غدًا.. آخر موعد لغلق باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

بناء شراكات قوية مع الجامعات الأجنبية

وأشار أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إلى أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات المصرية في تطوير نفسها لتصبح وجهة جذابة للطلاب الوافدين، موضحًا أن تحسين تصنيف الجامعة أمر أساسي لجذب المزيد من الطلاب الدوليين وزيادة تنوع الثقافات داخل الحرم الجامعي.

وصرح الخبير التربوي، بأن التقدم الذي تحققه الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية له أثر كبير على التعليم العالي في مصر، ويعتبر عنصرًا محفزًا لاستقطاب الطلاب الوافدين وزيادة تصنيف هذه الجامعات، ومن المهم أن يكون التعاون الدولي والبحث ذو القيمة العملية أساسيًا في تطوير التعليم العالي والمساهمة الفعالة في تحسين المجتمع بشكل عام.

وأوضح أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، اتخذت الجامعات المصرية خطوات حاسمة نحو بناء شراكات قوية مع الجامعات الأجنبية، والهدف من هذه التوأمة والشراكة هو تبادل الخبرات والمعرفة والموارد لرفع قيمة الجامعة وبالتالي زيادة تصنيفها على الساحة العالمية.

ولفت عبدالعزيز، إلى أنه من الناحية الأكاديمية، يعتبر البحث والنشر الدوليين أمرًا حاسمًا، إذا كان لدى الجامعة سجل ناجح من البحث العلمي والنشر في المجلات الدولية، فإن هذا سيساهم بشكل كبير في رفع تصنيفها، مضيفًا أنه يجب أن يكون للبحث الجامعي قيمة تطبيقية وفعالية في خدمة المجتمع، ليس كافيًا أن يكون البحث مجرد دراسة نظرية بحتة.

وأضاف أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن التقدم الجامعي في مصر يأتي في إطار تطوير شامل يستهدف تحسين الجودة والأداء الأكاديمي، ومع تركيز الجامعات على جعل أنفسها جذابة للطلاب الدوليين، نجد أن هناك جهودًا مشتركة تبذل لجعل التعليم العالي في مصر يحقق المزيد من التميز والإشعاع على المستوى العالمي.

وشدد الدكتور محمد عبدالعزيز، على ضرورة أن يكون للبحث تأثير إيجابي وواضح على المجتمع، حيث يجب أن يكون هدف البحث هو تحقيق الفائدة العامة وتقديم إسهام فعال ومفيد للمجتمع بشكل عام.

الجامعات الجامعات المصرية تحسين تصنيف الجامعة التصنيفات العالمية الطلاب الوافدين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

تراجع حاد في السياحة.. إسرائيل تتلقي ضربة غير مسبوقة بسبب الحرب

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

لطلاب حقوق عين شمس.. أبرز التعليمات المهمة بشأن سداد المصروفات

خبير: الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعى استثمار في مستقبل تكنولوجي واعد

خبير يوضح أهمية الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم في الجامعات المصرية

تعرف على شروط التقدم لجائزة جامعة عين شمس التقديرية

آخر موعد لغلق باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

ترشيحاتنا

الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

استشهاد 4 أشخاص.. الاحتلال الإسرائيلي تقصف عيادة طب العيون ومستشفى الرنتيسي للأطفال

رئيس الوزراء القطري يطالب بضرورة ضمان التدفق الدائم للمساعدات الإنسانية إلى غزة

غياب فتوح.. مهيب عبدالهادي يعلن كواليس تحقيق الزمالك مع الزناري وصبحي

البيت الأبيض يبعث برسالة هامة لـ إسرائيل بشأن عملياتها ضد حماس

أول تعليق من أمريكا على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

بسبب فستان زفاف.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين بعد تصدر التريند

فلسطيني يكشف استهداف قوات الاحتلال للمصدر البديل لشحن هواتفهم.. تفاصيل

قصة تسمية حارة دبانة على أسم المشروب الغازي سبيرو سباتس

فيديو

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ