اليابان: سندعو خلال اجتماع مجموعة الـ7 لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

أعلنت وزيرة خارجية اليابان، يوكو كاميكاوا، أنه يجب على جميع الأطراف المتصارعة الالتزام بالقانون الدولي وتجنيب المدنيين ويلات الحرب

وقالت كاميكاوا إن بلادها ستدعو خلال اجتماع مجموعة الـ 7 إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

وتخاطر كتلة مجموعة السبع التي تضم الديمقراطيات الغنية بتآكل أهميتها كقوة لمعالجة الأزمات الجيوسياسية الكبرى بسبب الصراع الواضح بين الدول الأعضاء فيها للاتفاق على نهج حازم وموحد تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة.

ويجتمع وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في طوكيو هذا الأسبوع لبحث الصراع الذي حذرت عدة قوى عالمية من أنه قد يتصاعد ويشمل الشرق الأوسط.

ويقول محللون إنه إذا أصدر الوزراء بيانا بعد الاجتماع، فمن المرجح أن يتناول الصراع بعبارات عامة، مما يعكس المخاوف المختلفة والولاءات السياسية والاقتصادية المتباينة داخل المجموعة.

وقال توماس جومارت مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية 'الأوروبيون منقسمون وهذا الانقسام واضح أيضا داخل مجموعة السبع.'

ويقول مسئولون ومحللون إن ما يزيد الأمور تعقيدا هو أن اليابان، الرئيس الحالي للمجموعة، اتبعت نهجا حذرا تجاه الأزمة، وقاومت الضغوط للتوافق مع الموقف المؤيد لإسرائيل لأقرب حليف لها، الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤولون من فرنسا وكندا، أن الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل، والمخاوف بشأن رد فعل عنيف من القطاعات العربية أو اليهودية من سكان دول مجموعة السبع، جعل التوصل إلى مواقف مشتركة أمرًا صعبًا.

منذ بداية الصراع، سعت اليابان إلى الحصول على استجابة 'متوازنة'، ويرجع ذلك جزئياً إلى مصالحها الدبلوماسية المتنوعة في المنطقة واعتمادها على الشرق الأوسط للحصول على النفط.

ومع ذلك، مارس الدبلوماسيون الإسرائيليون ضغوطًا مكثفة على اليابان من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والزيارات للمسؤولين اليابانيين، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

ويقول المحللون إن تزايد الخسائر البشرية في غزة عزز النهج الحذر الذي تتبعه اليابان. ويقول مسئولو الصحة في القطاع الفلسطيني إن ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي ردًا على هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس المسلحة.

وقال كويشيرو تاناكا، الأستاذ في جامعة كيو بطوكيو والمتخصص في العلاقات الدولية في الشرق الأوسط: 'لا أعتقد أنه في تاريخ رئاسة مجموعة السبع في ظل اليابان، تم الوصول إلى هذا النوع من التحدي الحاسم'.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية إنه من المتوقع أن يكون للدول مواقف مختلفة، لكنه نفى أن يكون أعضاء مجموعة السبع يسعون جاهدين لإيجاد أرضية مشتركة.

ورفض المتحدث تأكيد ما إذا كان سيتم إصدار بيان. ولم يذكر البيان الصادر عن وزراء تجارة مجموعة السبع خلال اجتماعهم في أوساكا أواخر الشهر الماضي الحرب.