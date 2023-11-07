زوارق إسرائيلية تطلق النار بكثافة على مخيم الشاطئ وقوات برية تتوغل في تل الهوى

تجدد قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، في بداية الشهر التاني للحرب التي بدات منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق إسرائيلية تطلق النار بكثافة على مخيم الشاطئ وباقي مناطق غرب غزة، وكذلك على منطقة تل الهوا في القطاع حيث تحاول قوات التوغل البري.

تجاوز عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 10,000، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مستمدة من مصادر في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

وبحسب الوزارة، فإن أكثر من 70% من القتلى هم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أصيب نحو 24 ألف شخص.