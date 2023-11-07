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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: موقفنا تجاه القضية الفلسطينية واضح.. و80% من المساعدات لغزة مصرية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الموقف الرسمي في القضية الفلسطينية، واضح وثابت، منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، موضحا أن مصر متمسكة بمسألة حل الدولتين وكذلك كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. 


وأضاف، خلال مشاركته في صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنون "الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين.. تحديات جديدة للمجتمع المدني"، أن مصر ترفض وبشدة مسألة التهجير التي يريدها الجانب الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين، لأن فيها إجهاض للقضية الفلسطينية.


وأكد على أن مصر تعمل وبشدة على وقف كل الأعمال العدوانية على الشعب الفلسطيني الأعزل، مشير إلى أن المجتمع المدني، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في خلال 24 ساعة، قافلة محملة بـ108 قاطرات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات.


وأوضح أن القافلة انطلقت فور تعليمات الرئيس السيسي، وأنه كان هناك صعوبات من الجانب الإسرائيلي وتعنت في إدخالها، إلا أنها نجحت في الدخول رغم كافة الصعوبات.  


وأكد على أن مصر ساهمت بأكثر من 70% أو 80% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة، بعد الضغط على الجانب الأمريكي لإدخال المساعدات. 


أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، وعبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، خبير النظم الانتخابية.

الإتحاد العام للجمعيات الأهلية الانتخابات الرئاسية التحالف الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني

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