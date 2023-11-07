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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث ساعة ذكية تحت 1000 جنيه تنافس Apple Watch بقوة

أحدث ساعة ذكية تحت
أحدث ساعة ذكية تحت 1000 جنيه تنافس Apple Watch بقوة

كشفت شركة Noise  عن ساعة ذكية جديدة في مجموعة ColorFit الخاصة بها تسمى Noise ColorFit Caliber 3، و تتميز هذه الساعة الذكية بتصميم يشبه Apple Watch Ultra، وتأتي بشاشة AMOLED كبيرة.

أحدث ساعة ذكية تحت 1000 جنيه تنافس Apple Watch بقوة

مواصفات Noise ColorFit Caliber 3:

 

• مكالمات Bluetooth مع تقنية Noise Tru Sync، مما يتيح تجربة إقران سريعة وراحة إجراء المكالمات والرد عليها مباشرة من الساعة الذكية.

• مقاومة للماء والغبار بدرجة IP68، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الهواء الطلق.

• متوافق مع كل من هواتف Android و iOS.

• من حيث التصميم، تتميز ColorFit Caliber 3 بمينا مربعًا وتصميمًا مسطحًا أنيقًا.

• يمكن لشاشة AMOLED مقاس 1.78 بوصة عرض أكثر من 100 وجه ساعة قابل للتخصيص.

• للأفراد المهتمين بصحتهم، توفر هذه الساعة الذكية مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 × 7، وقياس SpO2، وتتبع النوم، وأدوات إدارة الإجهاد، ومتتبع الدورة الأنثوية.

أحدث ساعة ذكية تحت 1000 جنيه تنافس Apple Watch بقوة

• توفر الساعة عمر بطارية يصل إلى 7 أيام كحد أقصى، والذي ينخفض ​​إلى يومين عند استخدامها لإجراء مكالمات Bluetooth.

• يمكن إقرانها بتطبيق NoiseFit لتعزيز وظائفه.

• تشمل الميزات الإضافية عرض الإشعارات، وتحديثات الطقس، والتذكيرات، والمنبه، والتحكم في الكاميرا، والتحكم في الموسيقى، والآلة الحاسبة.

 

السعر

 

ستتوفر ساعة Noise ColorFit Caliber 3 الذكية بسعر مقدمة  2،499 روبية هندية(أي ما يعادل 925 جنيه مصري) ، وتأتي باللون الأخضر النعناعي، والأزرق الفضائي، والوردي ، والأسود الفاحم، والأحمر الداكن.

Noise Noise ColorFit Caliber 3 ColorFit IP68 سمارت ووتش best smartwatch

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