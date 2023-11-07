كشفت شركة Noise عن ساعة ذكية جديدة في مجموعة ColorFit الخاصة بها تسمى Noise ColorFit Caliber 3، و تتميز هذه الساعة الذكية بتصميم يشبه Apple Watch Ultra، وتأتي بشاشة AMOLED كبيرة.

أحدث ساعة ذكية تحت 1000 جنيه تنافس Apple Watch بقوة

مواصفات Noise ColorFit Caliber 3:

• مكالمات Bluetooth مع تقنية Noise Tru Sync، مما يتيح تجربة إقران سريعة وراحة إجراء المكالمات والرد عليها مباشرة من الساعة الذكية.

• مقاومة للماء والغبار بدرجة IP68، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الهواء الطلق.

• متوافق مع كل من هواتف Android و iOS.

• من حيث التصميم، تتميز ColorFit Caliber 3 بمينا مربعًا وتصميمًا مسطحًا أنيقًا.

• يمكن لشاشة AMOLED مقاس 1.78 بوصة عرض أكثر من 100 وجه ساعة قابل للتخصيص.

• للأفراد المهتمين بصحتهم، توفر هذه الساعة الذكية مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 × 7، وقياس SpO2، وتتبع النوم، وأدوات إدارة الإجهاد، ومتتبع الدورة الأنثوية.

أحدث ساعة ذكية تحت 1000 جنيه تنافس Apple Watch بقوة

• توفر الساعة عمر بطارية يصل إلى 7 أيام كحد أقصى، والذي ينخفض ​​إلى يومين عند استخدامها لإجراء مكالمات Bluetooth.

• يمكن إقرانها بتطبيق NoiseFit لتعزيز وظائفه.

• تشمل الميزات الإضافية عرض الإشعارات، وتحديثات الطقس، والتذكيرات، والمنبه، والتحكم في الكاميرا، والتحكم في الموسيقى، والآلة الحاسبة.

السعر

ستتوفر ساعة Noise ColorFit Caliber 3 الذكية بسعر مقدمة 2،499 روبية هندية(أي ما يعادل 925 جنيه مصري) ، وتأتي باللون الأخضر النعناعي، والأزرق الفضائي، والوردي ، والأسود الفاحم، والأحمر الداكن.