قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لاستمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية شهر ديسمبر المقبل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، سيتم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه يمكن ترقب ظهور رابط استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، على بوابة مركز المعلومات على موقع الوزارة من خلال الضغط على https://emis.gov.eg

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من اتاحة رابط استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 على موقع وزارة التربية والتعليم هو تدقيق البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وهي (اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل) ، وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على رابط استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 ، تقوم المدارس بمراجعة وتدقيق بيانات والتأكد من صحتها، وذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وعلى جانب اخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي : 158 جنيه مقسمة الى 148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيهات رسم امتحانات اضافي

كما قررت وزارة التربية والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي : 210 جنيه ، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيه عند التقدم للمرة الاولى او المرة الثانية .... بينما تقرر ان تكون الرسوم للطلاب الذين يدخلون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة 410 جنيه

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي : يدفع الطالب في المرات الثلاث الاولى للتقدم للامتحانات 193 رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم اضافي ..... وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة 248 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم اضافي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لرسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكملية فهي كالتالي : 193 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية + 15 جنيه رسم اضافي

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ عددا من الإجراءات العاجلة لرفع وعي طلاب المدارس وتنمية روح الولاء لديهم.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد ، أبرز الاجراءات التي تقرر تنفيذها في المدارس لرفع وعي طلاب المدارس وتنمية روح الولاء لديهم: