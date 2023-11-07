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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لاستمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية شهر ديسمبر المقبل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، سيتم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه يمكن ترقب ظهور رابط استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، على بوابة مركز المعلومات على موقع الوزارة من خلال الضغط على https://emis.gov.eg 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من اتاحة رابط استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 على موقع وزارة التربية والتعليم  هو تدقيق البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات  وهي (اللغة الأولى - اللغة الثانية - الشعبة - التخصص - طلاب الدمج بالتعليم - طلاب المنازل) ، وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على رابط استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 ، تقوم المدارس بمراجعة وتدقيق بيانات والتأكد من صحتها، وذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وعلى جانب اخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي : 158 جنيه مقسمة الى 148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيهات رسم امتحانات اضافي

 

كما قررت وزارة التربية والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي : 210 جنيه ، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات + 10 جنيه عند التقدم للمرة الاولى او المرة الثانية .... بينما تقرر ان تكون الرسوم للطلاب الذين يدخلون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة 410 جنيه

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي : يدفع الطالب في المرات الثلاث الاولى للتقدم للامتحانات 193 رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية  + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم اضافي  ..... وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة 248 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان +  15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية  + 20 جنيها نقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج + 15 جنيه رسم اضافي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لرسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكملية فهي كالتالي : 193 جنيه رسوم خامات ومستلزمات الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية +  15 جنيه رسم اضافي

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ عددا من الإجراءات العاجلة لرفع وعي طلاب المدارس وتنمية روح الولاء لديهم.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد ، أبرز الاجراءات التي تقرر تنفيذها في المدارس لرفع وعي طلاب المدارس وتنمية روح الولاء لديهم:

  • تعليمات لجميع المدارس بالعمل على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة.
  • قرار عاجل تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين.
  • تعليمات رسمية للمدارس بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق.
  • توعية طلاب المدارس بالتغيرات المناخية، والأمن المائى، والبيئى، وكيفية ترشيد استهلاك المياه
  • الوزارة تستهدف إعداد طالب لديه القدرة على المنافسة والبحث والتفكير النقدي خاصة فى ظل الثورة المعرفية والتحول الرقمى.
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