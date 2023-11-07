أحمد سعد يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك الفنان أحمد سعد صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الستوري.

وظهر أحمد سعد في الصورة بإطلالة شتوية متميزة.

وجه الفنان أحمد سعد، رسالة دعم لأهل غزة؛ بعد قصف قوات الاحتلال أبراج الاتصال في القطاع، ما أسفر عن انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وكتب أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: "فلسطين بتنهار ياريتني وسطيهم".

وفور إعلان الفنان أحمد سعد عن تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بعتذر لك"، أثار ذلك الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات بين متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتوقع متابعو أحمد سعد أن هذه الأغنية يوجهها إلى زوجته علياء كنوع من الاعتذار وأنباء عن عودته لها.

بينما وجه بعض المتابعين للفنان أحمد سعد تساؤلا: “هذا الاعتذار توجهه لمين؟”، ليرد أحد المتابعين قائلا: "لثلاثة"، في إشارة إلى طليقاته: ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء.