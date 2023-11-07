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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

الزمالك
الزمالك

بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بقيادة حسين لبيب لحسم ملف المدير الفني الجديد، والذي قد يكون مفاجأة لجماهير الفريق.

يذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن مؤخرا رحيل أوسوريو عن الفريق بسبب تراجع الأداء وسوء النتائج خلال المباريات الأخيرة.

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من هو مدرب الزمالك الجديد؟

وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، فإن المشرفين على ملف الكرة في نادي الزمالك رشحوا عددا من الأسماء لقيادة الفريق أبرزها المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة.

وأوضحت التقارير، أن بعض أعضاء المجلس طالبوا بالتعاقد مع بن شيخة بسبب خبراته الواسعة خاصة في شمال إفريقيا، خاصة بعدما نجح في قيادة فريق اتحاد العاصمة الجزائري للفوز على الأهلي في سبتمبر الماضي والتتويج بلقب السوبر الإفريقي.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، قد نجح في تحقيق لقبه الأول في بطولة كأس السوبر الأفريقي 2023، على حساب البطل التاريخي الأهلي.

وتغلب نادي اتحاد العاصمة الجزائرية على نظيره الأهلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بين بطلي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

من هو عبد الحق بن شيخة؟

بدأ الجزائري عبدالحق بن شيخة، رحلته في عالم التدريب في الجزائر عام 1999 مع فريق نادي شباب بلوزداد قبل أن يشرف على قيادة أهلي برج بوعريريج.

وخاض بن شيخة أول مغامرة خارجية مع نادي أم صلال القطري عام 2005، قبل أن ينتقل إلى الدوري التونسي بتدريب الترجي ثم النادي الإفريقي، كما تم الاستعانة به كمدرب للمنتخب التونسي الأولمبي ثم الأول.

درب بن شيخة بعدها، العديد من الفرق ومنها فريق مولودية الجزائر، الدفاع الحسني الجديدي، الرجاء، اتحاد كلباء الإماراتي، اتحاد طنجة، المغرب التطواني، وفاق سطيف، وفريق نهضة بركان.

في عام 2022، عُين مدربا جديدا لفريق اتحاد العاصمة وقاده للفوز ببطولتي كأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

في واقعة غريبة من نوعها، لم يخسر الجزائري عبدالحق بن شيخة في المباريات النهائية التي خاضها طوال مسيرته التدريبية لقرابة 25 عاما، حيث لعب المدرب صاحب الـ59 عاما 6 نهائيات في مختلف المسابقات، فاز بها جميعا ليستحق لقب "ملك النهائيات" كما تناديه الجماهير الجزائرية.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة نظيره بيراميدز ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر، غدا الأربعاء في السابعة مساء.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي.

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