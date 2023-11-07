موسيماني لا يصلح لتدريب الزمالك.. نجم سابق بالأبيض يوضح

أكد الكابتن محمد عبد الله لاعب نادي الزمالك السابق، أن نادي الزمالك يحتاج لـ مدرب قوي خلال الفترة المقبلة، ويكون متفهما لـ اللاعب بالدوري المصري.

وأضاف لاعب نادي الزمالك السابق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن المدير الفني الجديد لـ الزمالك، عليه أن يستوعب الأوضاع الحالية بالنادي، حتي يتم المرور من هذه الأزمة.

وأشار إلي أن موسيماني، مدرب الأهلي السابق، لا يستحق تدريب الزمالك، وأنه مدرب غير مقنع، موضحًا :" مدرب لديه بعض المشكلات ولا يتناسب مع الزمالك".

ولفت إلي أن الزمالك يحتاج لمدرب جاهز، وأنه لا يشترط أن يكون مصريا، أو أجنبيا.