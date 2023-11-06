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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يوضح حقيقة خصم 200 ألف جنيه من أفشة

صدى البلد

كشف الإعلامي أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، عن حقيقة تغريم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ٢٠٠ ألف جنيه لما بدر منه أثناء استبداله في مباراة المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

وكتب أسامة حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “إحنا هنعرف من فين انهم خصم ٢٠٠ الف ل افشه ، ماحدش طلع بيان انه خصمه منه ٢٠٠ الف ولا القناة قالت”.

اعلن النادي الاهلي توقيع غرامة ماليه علي افشه لما بدر منه من مباراة امس امام المقاولون.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر منصة اكس :" قرر الكابتن خالد بيبو  مدير الكرة بالنادي، توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي "أفشة" .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي نظيره نادى المقاولون العرب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب عثمان أحمد عثمان، في إطار منافسات الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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