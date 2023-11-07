عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق جامعة أسيوط يتصدر مصريا وينافس عالميًا في مسابقة تحدي الروبوتات 2023

فريق جامعة أسيوط
فريق جامعة أسيوط

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ التهنئة لفريق طلاب (ASME assuit)؛ لتمثيله المشرف للجامعة، وحصوله علي اثنين من المراكز المتقدمة؛ في ختام مسابقة تحدي الروبوتات مصر 2023  RC Robot" Challenge Egypt 2023" ، والتي استضافتها المدينة الشبابية الرياضية بالقاهرة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن مشاركة فريق (ASME assuit)؛ جاءت في إطار أنشطة إدارة النشاط العلمي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب؛ تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والمهندس وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

شهدت فعاليات المسابقة؛ مشاركة نحو  (1200) متسابق؛ من مختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت عن فوز الفريق الممثل لجامعة أسيوط (ASME assuit)؛ بالمركز الأول في مسابقة "Puck Collect" ، والمركز الثاني فى مسابقة "Somu Mega " ، على مستوى الجامعات المصرية، والتأهل إلى المسابقتين الدوليتين بدولتيّ؛ الصين، ورومانيا.

وفي هذا الصدد،أكد الدكتور المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على دعم، ورعاية كافة الأنشطة الطلابية، والمشاركة فى مختلف المحافل، والمسابقات على مستوى الجامعات المصرية والعالمية، وهو ما يأتي؛ بثماره فى حصول طلاب الجامعة؛ على الكثير من المراكز الأولى المتقدمة في مشاركاتها المتنوعة في كافة المجالات.

"الحلم الأخضر".. جامعة أسيوط تطلق الموسم الثاني من المنتدى البيئي"Cop28-Assiut".. غدًا

رئيس جامعة أسيوط : لم نتوان في إتخاذ إجراءات مواجهة الفساد ضد أي شخص

جدير بالذكر، أن مسابقة "تحدي الروبوتات مصر 2023"؛ تمثل أكبر تجمع علمي متخصص؛ في مجال الروبوت، والبرمجة، والبحث العلمي في مصر، وتأتي؛ انطلاقاً من اهتمام الدولة المصرية بالشباب، وتعزيز المهارات العلمية لديهم؛ للمنافسة في علم الروبوتات، وكذلك البحث العلمي، وتوفير كافة الإمكانيات، والقدرات؛ لتشجيع المبدعين في مجال الروبوتات، والتكنولوجيا الحديثة، خاصةً أنه يعد أحد أهم العلوم الحديثة في العصر الحالي.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جامعة اسيوط فريق طلابى بجامعة أسيوط فريق روبوتات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي نهاية الموسم.. معتز إينو يفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

طلاب مبادرة جامعة أسيوط الخضراء يحصدون مراكز متقدمة فى منافسات مؤتمر "كلايمثون" العالمي

جامعة أسيوط تحصد المراكز الأولى في مسابقات "أسبوع القاهرة السادس للمياه"

ترشيحاتنا

القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية بمجلس الدولة.. صور

لديها قنابل وليس واحدة فقط..خبير يوضح طرق محاكمة إسرائيل دوليا على تهديها بالنووي

تحقيق فرنسي في علاقة روسيا بوضع علامة نجمة داود على مبان بباريس

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

العثور على جثة بالظهير الصحراوى في التجمع الأول | الأمن يكشف اللغز

ضم أصحاب المراكب الشراعية والقوارب غير الآلية إلى منظومة العمالة غير المنتظمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ