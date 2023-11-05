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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط : لم نتوان في إتخاذ إجراءات مواجهة الفساد ضد أي شخص

جانب من الورشة
جانب من الورشة

 نظمت الإدارة العامة؛ لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط ، اليوم الأحد ، ورشة عمل حول "مكافحة الفساد والحوكمة " ، بإشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة، و خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ، وبمشاركة نحو (٥٥) من أمناء الكليات، والعاملين بالإدارات المختلفة في المبنى الإداري، وكليات الجامعة، وذلك بقاعة المناقشات بالمبني الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة؛ حريصة على إرساء مبادئ الشفافية، والنزاهة، وتحقيق العدالة، بين كافة عناصر المنظومة الإدارية بالجامعة، فضلاً عن دورها التنويري الهادف؛ للتصدي لمختلف أشكال الفساد، والتوعية بمخاطره، التي تنعكس سلباً؛ على مساعي الدولة لتحقيق التقدم، والتنمية المستهدفة، فى كافة المجالات، مؤكدا أن الجامعة لم تتوان في إتخاذ الإجراءات لمواجهة الفساد ضد أي شخص ويتم التعامل معه بالأطر القانونية.

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وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الورشة استهدفت؛ صقل مهارات العاملين، بالوظائف القيادية، والإشرافية، وإكسابهم المعلومات المهمة؛ حول مكافحة الفساد، والحد من إنتشاره؛ من خلال عقد عدد من الفعاليات، و ورش العمل، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة المصرية؛ في مكافحة الفساد، ونشر إجراءات قيم النزاهة، والشفافية، بين منسوبي الجامعة.

 وأشار خالد عمران، بأن الورشة التدريبية؛ تمتد خلال الفترة من ٥ إلى ٧ من نوفمبر، وتتناول عدداً من الموضوعات المهمة حول: "آليات مكافحة الفساد"، والتي حاضر خلالها، الدكتور علي صديق رئيس وحدة حقوق الإنسان بديوان المحافظة، ومحاضرة "الإطار التشريعي، والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر"، ويحاضر بها الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، ومحاضرة "أثر القيم الاجتماعية، في تقليل فرص الفساد" للدكتورة راندا محمد 0رئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية.

وتناول الدكتور علي صديق، في محاضرته، مفهوم الفساد، ومكافحته، والحد من انتشاره ، وكذلك كيفية محاربته من خلال: الالتزام بمعايير الأمانة، الضمير، تغيير السلوكيات، أطر مكافحة الفساد في مصر، إلي جانب مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أجهزة مكافحة الفساد في مصر (جهات التحقيق والإدعاء ، جهات التحري والاستدلال ، جهات ذات طبيعة تنظيمية ورقابية، الجهات الرقابية المتخصصة ) .

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IMG-20231105-WA0072
IMG-20231105-WA0073
IMG-20231105-WA0073
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