ذكرى مرور شهر.. الإسرائيليون يقفون دقيقة حدادا على قتلى هجوم حماس| شاهد

وقف الإسرائيليون دقيقة صمت لإحياء ذكرى قتلى هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر في جميع أنحاء جنوب إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" حدثت لحظة الصمت دون صفارة إنذار، على عكس يوم المحرقة، وغنى الاسرائيليون النشيد الوطني، هاتيكفا، بعد دقيقة الصمت.

ويقيم الإسرائيليون اليوم، الثلاثاء، يوم حداد وطني لاحياء ذكرى مرور أول شهر على هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر عندما تدفق حوالي 3000 مقاتل إلى إسرائيل من غزة عبر البر والبحر والجو، واجتاحوا المستوطنات المدنية وقاعدة عسكرية، مما أسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص.

كما أخذت حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى حوالي 240 رهينة.

وفي تل أبيب، سيقام حفل تأبين للعائلات الثكلى ابتداء من الساعة 6:30 مساءً في هيشال هاتاربوت، مع أداء الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية.

وفي القدس، سيعقد تجمع تذكاري واحتجاجي من قبل العائلات الثكلى ابتداء من الساعة 7:30 مساء أمام الكنيست.

وبعد ذلك، سيتم إنشاء معسكر دائم خارج الكنيست بقيادة العائلات الثكلى التي تطالب بحكومة جديدة، وفقا للمنظمين.