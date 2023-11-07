لم أندم على قرارى.. تعليق ناري من طليق بلقيس فتحى على انفصالهما

خرج طليق الفنانة بلقيس فتحى، سلطان عبد اللطيف عن صمته ليكشف عن كثير من التفاصيل الخاصة بطلاقهما والذى جاء بعد فترة من الخلافات حيث رفعت بلقيس قضية خلع من أجل الانفصال عنه.

وقال سلطان عبد اللطيف فى تصريحات تليفزيونية: "لم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ لأن كل شيء مقدّر من الله. بالطبع لا أحد يسعد بالطلاق، لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم، وكل علاقة لا بد أن تنتهي، والحب موجود دائماً طالما هو في الحياة. ليس من الضروري أن يشعر الناس بحزني، أنا أجلس مع نفسي بمفردي وأحاسب نفسي كثيراً، والناس تتابعنا على السوشال ميديا وتظن أنها حياتنا ولكنها في الحقيقة نصف ساعة من أصل 24 ساعة".

وما عن ابنه فقال سلطان عبد اللطيف : "توأم روحي ونسخة مني في كل شيء، حتى في زعله، لن أتدخل في حياة طفلي البالغ من العمر 5 سنوات، أنا لن اتحكم في خياراته وحياته بل دوري أن أكون مراقب له من خارج الصندوق".

بلقيس فتحى

شاركت النجمة بلقيس فتحي صورة جديدة لها عبر خاصية “استوري” حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفلا في الشارقة، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي

وظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستانا طويل باللون البيج بأكمام طويلة وشفافة من التل الناعم، ومنفوش من الأسفل ومزين بالورود من الجزء العلوى.

وتركت بلقيس فتحي خصلات شعرها منسدلة عبر أكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة .

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ناعمة، واختارت اللون الكشميري أحمر للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر والآي شادو بالألوان الترابية لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف بلقيس فتحي في ارتداء الإكسسوارات؛ فقد اختارت قرطين ناعمين وخاتم من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.