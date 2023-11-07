تحقيق فرنسي في علاقة روسيا بوضع علامة نجمة داود على مبان بباريس

يحقق المحققون في فرنسا في احتمال أن تكون روسيا وراء وضع علامة نجمة داود على المباني في باريس، وفقا لتقارير عدة ووكالات أنباء في فرنسا.

ألقي القبض على زوجين من مولدوفا في باريس، للاشتباه في قيامهما بوضع علامات نجمة داود على المباني ليلة 30 أكتوبر.

ووفقا لمحطة إذاعة فرانس، قال الزوجان للمحققين إنهما فعلا ذلك بناء على طلب رجل روسي مقابل المال.

وبناء على طلب النيابة العامة في فرنسا، تم نقل الزوجين إلى مركز احتجاز قبل ترحيلهما من البلاد.

وقال مصدر في الشرطة لشبكة تلفزيون "بي إف إم" إن "هناك العديد من العوامل المثيرة للقلق في هذه القضية والتي تشير إلى وجود طرف ثالث مرتبط بالمصالح الروسية".