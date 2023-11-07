جيش الاحتلال يعلن اعتقال 11 عضوا من حماس

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته اعتقلت 11 عضوا من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في الضفة الغربية، خلال غارات ليلية.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم الكشف عن عدد من المتفجرات المخفية والأسلحة المخبأة خلال غارة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية للقضاء على البنية التحتية الإرهابية، وفقا لبيان مشترك صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك وشرطة الحدود.

كما أفادت التقارير أن رجلا فلسطينيا قتل في اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية سعيد بالقرب من الخليل في جنوب الضفة الغربية مساء أمس، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية.

كما أفيد بأن اثنين آخرين أصيبا في الحادث.

ويقال إن الرجل الفلسطيني أصيب عندما رد الجنود بإطلاق النار على مجموعات من الفلسطينيين الذين كانوا يلقون الحجارة وقنابل المولوتوف على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.