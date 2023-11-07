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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لن نستورد أوتوبيسات أو عربات السكة الحديد.. الوزير: توطين الصناعة مسألة حياة أو موت

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن ملف  توطين الصناعة موضوع حياة أو موت ولا تراجع عنه.

 وأشار إلي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع حقيقي لصناعات  السكك الحديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي ممثل للدولة.


جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، والذي يديرها أسامة كمال  رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .


وأضاف أن مصر قادمة وبقوة في صناعات النقل وتوطينها، وأشار الي ان توجيهات الرئيس السيسي واضحه في ملف التوطين، واننا اعلنا أن مصر لن تستورد اوتوبيسات من الخارج ونصنعها دخل مصر بشركات وطنية بتعاون مع شركات عالمية، والمرحلة الحالية أن مصر لن تتعاقد او تستورد عربات جديدة للسكة الحديد من الخارج وسيتم تصنيعها محلياً.


وأوضح أن وسائل النقل الاخرى مثل المترو وغيرها يتم التعاقد عليها بشرط الشراكة والتوطين لتلك الصناعات في مصر.

 وأشار الي أن شركة مثل سيماف الوطنية تستطيع بأمكانياتها ان تخرج عربات مترو كاملة من صاج أسود غير مجمع وتجمسه بالكامل بمكونات من داخل وخارج مصر، وهناك مصانع في أوروبا لا تقوم بذلك.
 

وأضاف أن شركة نيرك ستتعاون مع الجميع حتي يصبح هناك عربات سكك حديدة جاهزة محلياً، والشركات مع الشركات العالمية وفقاً لمفهوم ان يمنحني كيفية التصنيع.
 

وأشار الي أن هناك محاولات لصناعة بواجي القطارات مع شركات عالمية لصناعتها داخل مصر،  وننتظر ايضا صناعة العجل الخاص بالعربات، حتي نوطن كل صناعات النقل في مصر .


وأكد أنه يتم حالياً اقامه مجمع صناعي في منطقه برج العرب ٦٦ فدان مع الستوم فرنسية لتصنيع كل الوحدات المتحركه و في المستقبل سيكون هناك تعاون مع نيرك المصرية، وسيتم تصنيع جميع الوحدات المتحركه بما فيهم القطار السريع، كما تقوم الستوم بإنشاء اول مره تعمل مصنع للانظمة خارج فرنسا في برج العرب.


وأوضح ان بسبب الاعتماد علي الاستيراد لقطع الغيار، نواجه تحديات بسبب تدبير العملة، ولو استمر هذا الوضع سنموت ولذلك توطين الصناعه مسألة حياة او موت، ويجب توطين الصناعات في مصر وهو دور القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين بشكل رئيسي مع شركائنا من الخارج.

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