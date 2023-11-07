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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 1076 إعلان مخالف وغير مرخص في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ، وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (١٠٧٦) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣م بواقع عدد (٣١) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (٨) إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (١١٣) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (٢٦) إعلان بمدينة القنايات وعدد (٥٠) إعلان بمركز ومدينة الحسينية و عدد (٢٥) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد (٦) إعلانات بمدينة القرين وعدد (١٤١) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و عدد (٧٧) إعلان بحى ثانى الزقازيق و عدد (٧٣) إعلان بحى أول الزقازيق (٣٨ ) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و عدد (٥٧) إعلان بمركز ومدينة بلبيس و عدد ( ٣٣) إعلان بمركز و مدينة ههيا و عدد ( ١١٨) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم و عدد (٣٤) إعلان بمركز و مدينة أبو حماد و عدد (١١) إعلان بمركز و مدينة مشتول السوق وعدد (٢٣٥) إعلان بمركز و مدينة فاقوس ، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

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أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات ، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

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