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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشاره في الأسواق.. اليك أهم فوائد اليوسفي

اليوسفي
اليوسفي

 بدأت فاكهة اليوسفي في الانتشار خلال الفترة الماضية داخل السوق المصري فهي من الفواكه التي تظهر عادة خلال الخريف وتستمر حتى نهاية الشتاء

وفق لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم اهم فوائد اليوسفي الصحية

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يحمى من الأمراض 
يحتوي اليوسفي وقشوره على نسبة وفيرة من مركبات الفلافونويد وفيتامين C، وهما من مضادات الأكسدة التي تحمي من مجموعة واسعة من الأمراض.

وذلك من خلال التصدي للآثار الضارة للإجهاد التأكسدي، الناتج عن تراكم الجذور الحرة، تدافع مضادات الأكسدة عن جسمك ضد الضرر وتساهم هذه المركبات الخطرة في ظهور الأمراض المزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل وأمراض القلب.

حماية القلب:
تعتبر حالة اليوسفي الممتازة كغذاء غني بمضادات الأكسدة واحدة من أفضل الأشياء في فاكهة اليوسفي. مضادات الأكسدة هي مواد قوية تعمل على مواجهة الضرر الذي تلحقه الجذور الحرة بالجسم، مما يقلل من خطر الالتهابات والأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب. وفقًا للأبحاث، يعد اليوسفي مصدرًا رائعًا للنارينجين والنارينجينين والنوبيليتين والناريوتين والهسبيريدين، بالإضافة إلى مكونات أخرى مضادة للأكسدة وعلاوة على ذلك، يحتوي اليوسفي على الكثير من فيتامين C، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء يعمل كمضاد للأكسدة لحماية الخلايا من الأكسدة.

علاج السكري:
وفقا للخبراء، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 قد يستفيدون من مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات مثل اليوسفي و لاحظ باحثون في إحدى الدراسات في منشور أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لديهم مستويات منخفضة من الفيتامينات والإنزيمات المضادة للأكسدة.

قد يعاني المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 والاضطرابات الالتهابية الأخرى من إجهاد تأكسدي أقل عن طريق تناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل اليوسفي أو مستخلصات الفاكهة

محاربة العدوى:
إن التركيز العالي لفيتامين C الموجود في اليوسفي، والذي يوفر أكثر من 25% من احتياجاتك اليومية في فاكهة واحدة فقط، هو المسؤول عن غالبية المزايا الصحية بالإضافة إلى المساعدة في امتصاص الحديد ودرء الالتهابات، يعتبر فيتامين C أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلاياك من التلف الخلوي المرتبط بالتوتر والشيخوخة.

 

اليوسفى ألتهاب المفاصل الأمراض المزمنة السرطان حماية القلب علاج السكرى مضادات الأكسدة

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