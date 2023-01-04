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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الفوائد الصحية لتناول اليوسفي .


 

فوائد اليوسفي الصحية..

الوقاية من السرطان

بينت الدراسات فعالية اليوسفي في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان الكبد. ففي دراسة تبين أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد الفيروسي المزمن وقاموا بشرب عصير اليوسفي انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الكبد،ويرجح الباحثون أن السبب هو محتوى اليوسفي وعصيره الغني بفيتامين أ والكريبتوزانتين بيتا (Beta cryptoxanthin) وهي المادة المسؤولة عن مكافحة التهاب الكبد الوبائي C، كما يحتوي اليوسفي على مادة الليمونين (Limonene).


 

. خفض مستويات الكولسترول.

من فوائد اليوسفي الصحية أن محتواه غني بالألياف (14% لكل كوب) يساعد في منع امتصاص الكولسترول السيئ (LDL) في الجسم،وهو الكولسترول الذي قد يؤدي ارتفاعه في الدم إلى تراكمه على جدران الشرايين وبالتالي يقود إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين..


 

تعزيز صحة القلب والشرايين..

بالإضافة إلى محتوى الألياف العالي الموجود في ثمرة اليوسفي، والذي يعزز صحة القلب والشرايين عن طريق خفض مستويات الكولسترول الضار، فإن مضادات الأكسدة القوية التي يحتويها اليوسفي تساهم أيضًا في ذلك، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايينوالتهاباتها التي قد ترفع من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات القلبية..


 

خسارة الوزن..

من فوائد اليوسفي الصحية أنه يساعد على خسارة الوزن، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية والمياه التي تساعد على الشعور بامتلاء المعدة والشبع، بالإضافة إلى كونه قليل بالسعرات الحرارية، مما يساعد في الحد من الرغبة في تناول الطعام.


 

 الوقاية من الإمساك وتعزيز عملية الهضم..

تناول الألياف الغذائية بشكل منتظم يساهم في تعزيز عملية الهضم والوقاية من الإمساك ومكافحته، وعادة ما توصي النساء باستهلاك  25 غم من الألياف يوميًا والرجال ما يقارب 38 غم، وبتناول اليوسفي فإنك ستجني كمية لا بأس بها من هذه الكميات الموصى بها.


 

 تنظيم ضغط الدم

اليوسفي مفيد في المساعدة على خفض ضغط الدم، وذلك لكونه مصدر غني بمعدن البوتاسيوم الذي يفيد في خفض ضغط الدم.


 

فوائد اليوسفى الوقاية من السرطان تعزيز صحة القلب صحة القلب والشرايين

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