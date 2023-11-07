إعلام العريش ينظم ندوة حول الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية

نظم مركز إعلام العريش شمال سيناء، ندوة حول المشاركة السياسية والممارسة الديموقراطية ، استمرارا لدور قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات التوعوى وانطلاقا من حملة "صوتك مستقبلك انزل وشارك" من أجل حث الجماهير على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية.

حاضرت في الندوة الدكتورة أماني غريب بجامعة العريش ورئيس جمعية الفيروز للتنمية وبحضور الدكتور تامر شمس الدين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لاعلام القناة وسيناء.

فى البداية تحدث مدير مركز إعلام العريش حول الهدف من حملة صوتك مستقبلك..انزل وشارك"، مشيرا إلى نسب تصويت المحافظة فى آخر استحقاق انتخابى .

الانتخابات الرئاسية:

وأشار الدكتور تامر شمس الدين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لاعلام القناة وسيناء إلى الدور الفعال الذى تقوم به الهيئة العامه للاستعلامات لرفع الوعى فى مختلف القضايا ، وأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن العالم ينظر إلى مصر كدولة كبيرة فى الشرق الأوسط وإجراء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية أمر مهم وضروري لانها تظهر قوة الدولة .

وتحدثت الدكتورة أماني غريب، حول كيفية المشاركة وممارسة الحق الدستورى واختيار الأفضل، والالتفاف حوله، مؤكدة ان زيادة نسبة التصويت هو هدفنا جميعا.

وحثت الحضور، على المشاركة في اختيار من يمثلهم ويحقق طموحاتهم بعمل مشروعات قومية تفيد المجتمع وتتناسب مع الجمهورية الجديدة

وتم الرد على استفسارات الحضور ومنها هل يمكن إرجاء الانتخابات الرئاسية نظرا للظروف الحالية على الحدود مع غزه ومطالبة بعض الأحزاب بتنازل باقى المرشحين لصالح الرئيس الحالى والسن القانونى للانتخابات.

وأوصى الحضور، بضرورة اختيار الرئيس المناسب الذى يستطيع تحقيق امال وطموحات الشعب وتنفيذ مشروعات تخدم الشباب وتعود بالنفع على الدولة.

وأكدوا ضرورة المشاركة والتعاون لإنجاح العملية الانتخابية بالنزول إلى صناديق الانتخابات والحشد الجماهيرى فى اليوم الأول وعدم الانتظار لآخر يوم .

كما أكدوا على ضرورة عدم الاستجابة للأراء التى تطالب بإلغاء الانتخابات لأن مصر دولة كبيرة ولها قيم وذات سيادة وإجراء الانتخابات أمر طبيعى وفى صالح الدولة اما فى حالة الإلغاء أصبحت استفتاء. واتفق الجميع على أن المشاركة وممارسة الحق الدستورى واجب وطنى على كل فرد له حق الانتخاب.