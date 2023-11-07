عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء إسرائيلي عاجل بشأن جهود إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

إجراء عاجل إسرائيل
إجراء عاجل إسرائيل بشأن جهود إطلاق سراح الرهائن لدي حماس

عينت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السفير الإسرائيلي الجديد لدى نيوزيلندا، ألون روث سنير، لقيادة الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، سيتولى السفير الإسرائيلي الجديد لدى نيوزيلندا، قيادة الجهود الدولية للضغط على حماس لإطلاق سراح ما لا يقل عن 241 إسرائيليا وأجنبيا أسرتهم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن التعيين يهدف إلى “تعزيز الجهود الدولية في عدد من المنتديات التي ستساعد في الإفراج السريع عن جميع الرهائن”.

حماس: دمرنا 13 دبابة إسرائيلية في قطاع غزة

عمليات بتر دون تخدير.. الصحة العالمية تكشف تفاصيل مأساة غزة

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن شولي دافيدوفيتش، منسق وزارة الخارجية لشؤون الأسرى والمفقودين، سيواصل العمل كممثل للوزارة في الفريق الذي يقوده جال هيرش، بما في ذلك رئاسة اجتماع الفريق مع الدبلوماسيين الأجانب الذين يأتون إلى إسرائيل.

غزة قطاع غزة الخارجية الإسرائيلية السفير الإسرائيلي الرهائن حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

بريطانيا: اجتماع عاجل للحكومة لبحث تأثير حرب إسرائيل وحماس على تماسك المجتمع

بسبب تعامله مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. بايدن مهدد بفقدان أصوات ملايين الناخبين

"الأحداث تحرقنا".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بالفشل في مهمته أمام هجوم حماس

عمليات بتر دون تخدير.. الصحة العالمية تكشف تفاصيل مأساة غزة

كتائب القسام: مستعدون للإفراج عن المحتجزين الأجانب لكن الإحتلال يعيق ذلك

شكري يلتقي أمين سر حركة فتح بالقاهرة للتباحث حول الحرب في غزة|صور

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 11 عضوا من حماس

قنبلة يدوية.. ليبرمان يقدم شكوى للشرطة بتهمة تهديد حياته

ترشيحاتنا

كارثة تضرب أوروبا.. تسريح آلاف الموظفين وفوضى عارمة تصيب الشركات

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال لا يحترم القانون الدولي وغزة تتعرض لحرب إبادة

إطلاق 20 صاروخا من الأراضي اللبنانية على إسرائيل

غيبوبة ونزيف بالمخ| كواليس إصابة العامري فاروق بوعكة صحية.. سقط خلال اجتماع مكتب الأهلي

عزل زيلينسكي.. تحذير أمريكي عاجل من الإطاحة بالرئيس الأوكراني بعد قرارات كارثية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصطحب أهالي الأسرى إلى البرلمان الأوروبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس هندية.. نوال الكويتية تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

احذر تناول المشروبات الغازية إن كنت مصابا بهذه الأمراض

أنا قوي.. فيديو مؤثر لأطفال من غزة يرون كيف تبدلت حياتهم وعائلتهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

فيديو

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ