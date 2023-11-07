إجراء إسرائيلي عاجل بشأن جهود إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

عينت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السفير الإسرائيلي الجديد لدى نيوزيلندا، ألون روث سنير، لقيادة الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، سيتولى السفير الإسرائيلي الجديد لدى نيوزيلندا، قيادة الجهود الدولية للضغط على حماس لإطلاق سراح ما لا يقل عن 241 إسرائيليا وأجنبيا أسرتهم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن التعيين يهدف إلى “تعزيز الجهود الدولية في عدد من المنتديات التي ستساعد في الإفراج السريع عن جميع الرهائن”.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن شولي دافيدوفيتش، منسق وزارة الخارجية لشؤون الأسرى والمفقودين، سيواصل العمل كممثل للوزارة في الفريق الذي يقوده جال هيرش، بما في ذلك رئاسة اجتماع الفريق مع الدبلوماسيين الأجانب الذين يأتون إلى إسرائيل.