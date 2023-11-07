قائد القوات الجوية الألمانية عن تبرعه بالدم لإسرائيل: شرف لي| شاهد

أكد القائد العام للقوات الجوية الألمانية الجنرال إنجو جيرهارتز، أنه يتشرف بالتبرع بالدم من أجل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتبرع القائد العام للقوات الجوية الألمانية بالدم لإسرائيل خلال زيارته لمركز شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب اليوم، وهي أكبر مستشفى في إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأوضح جيرهارتز: "لقد فعلت الكثير مع القوات الجوية الإسرائيلية، وخاصة الأشخاص الذين يعيشون هنا في السنوات الأخيرة، والآن، وأنت تخوض حربًا مع حماس، يشرفني أن أكون هنا وأظهر التضامن مع بلدك وشعبك والتبرع بالدم في حالة الحاجة إليه".

وأصدرت مستشفى شيبا بيانا عبرت فيه عن امتنانها العميق لدعم جيرهارتز وإيماءته الهادفة التي قد تنقذ الحياة، مضيفة "إن زيارة الجنرال جيرهارتز هي بمثابة رمز للأمل والوحدة والإيمان بأنه في أوقات الأزمات، يجب علينا أن نقف معًا كمجتمع عالمي واحد".

وشهد قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية، أهوالا وجحيما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أحال المدينة إلى مقبرة بحجم 360 ألف كم، هي مساحة قطاع غزة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، بشن غارات جوية على كل بقعة في في القطاع فاستهدف منازل المواطنين العزل، والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الصحية، ناهيك عن المدنيين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف شهيد بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مذابح عديدة من بينها مذبحة مستشفى المعمداني، إلى جانب قصف مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر مرفق صحي في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق تصريحات متطرفة كان آخرها دعوة وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى قصف غزة بقنبلة نووية.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت هجوما على مستوطنات غلاف غزة، في فجر السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي وأسر ما يقرب من 250 إسرائيليا واقتيادهم إلى قطاع غزة، وأفرحت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن بعضهم خلال الشهر الماضي.