من غير بيومي فؤاد.. طرح فيلم "بلوموندو" 15 نوفمبر الجاري

قررت الشركة المنتجة لفيلم حسن الرداد الجديد "بلوموندو" طرحه يوم 15 نوفمبر الجاري، في مصر والوطن العربي، بعد تأجيل حوالي 3 أشهر بحسب موقع ET بالعربي.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

يشارك حسن الرداد في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم "التلفزيون" تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، والتي تعود إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.

وتدور أحداث المسرحية حول طرد عبارة عن تلفزيون سحري، يصل لزوجين، ويجدان أنفسهما في داخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل بريموت كنترول، فما هو مصيرهما؟، وعند أي قناة سوف تقهم حياتهما؟، وهل يمكنهما العودة لحياتهما من جديد؟.

وأثار إعلان موعد طرح الفيلم حالة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض قائلا:" من الأعمال القليلة التي لا يشارك بها بيومي فؤاد"، نسبة إلى تواجده في عدد كبير من الأفلام السينمائية خلال السنوات الماضية خاصة الأعمال الكوميدية منها.