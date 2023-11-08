تجديد الشوارع والأرصفة في رأس غارب والميناء بالبحر الأحمر

بدأت الأعمال التطويرية في منطقة البحر الأحمر تشهد استمرارًا ملموسًا، حيث يركز الجهود على تطوير الشوارع وتجديد الأرصفة، بما يشمل البردورات والأنترلوك، في شارع الميناء بالإضافة إلى أعمال رصف الشوارع في منطقة عمارات الـ253 برأس غارب.

تأتي هذه الجهود الحثيثة في سياق توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التي تشدد على أهمية الرعاية والتطوير الحضاري لمدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة لمشروعات الخطة الاستثمارية بهدف تقديم أفضل الخدمات المقدمة

وفي هذا السياق، قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بتكليف سكرتير المدينة والإدارة الهندسية صباح اليوم بمتابعة أعمال تطوير وتحسين كفاءة شوارع المدينة، ورصف الطرق وفقًا لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

ومن بين الأعمال التي تُنفذ حاليًا هو إحلال وتجديد الأرصفة والأنترلوك بطول شارع الميناء، وتركيب البردورات، بالإضافة إلى إنشاء ساحات انتظار السيارات. بالإضافة إلى ذلك، تجري حاليًا أعمال تمهيد التربة في شوارع منطقة عمارات الـ253، مع توريد التربة الزلطية استعدادًا لبدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية.

هذه الجهود الجادة تعكس التزامًا قويًا بتحسين وتطوير البنية التحتية والمرافق، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة محسنة للمواطنين في المنطقة.

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