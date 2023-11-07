ماهر همام: العامري فاروق دخل العمليات بعد تعرضه لنزيف في المخ

تعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "دعواتكم بالشفاء العاجل للوزير السابق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة قبل اجتماعه بالنادي الأهلي ليتم نقله الي لمستشفي ودخوله لغرفه العمليات بعد تعرضه لنزيف في المخ خالص الأمنيات بالشفاء للأستاذ العامرى فاروق".

وتم نقل العامري فاروق على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي من أجل الاطمئنان عليه وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة مساء غدٍ الأربعاء أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا ضمن مؤجلات المارد الأحمر في بطولة الدوري من الفترة الماضية التي كان مرتبطًا فيها بخوض مباريات الدوري الأفريقي.