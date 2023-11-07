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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: إجلاء 637 مواطنًا أجنبيًا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مصري مسؤول في معبر رفح، تم إجلاء 637 مواطنًا أجنبيًا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي اليوم الثلاثاء.

ويعتبر هذا العدد هو الأعلي منذ بدء مليات الإجلاء الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤول لـ CNN، أن 15 جريحًا فلسطينيًا وصلوا إلى مصر لتلقي العلاج عبر المعبر.

وبحسب حصيلة شبكة CNN، فإن هذا يرفع العدد الإجمالي للجرحى الفلسطينيين الذين يعانون من إصابات خطيرة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة والذين تم نقلهم إلى مصر إلى 116.

وعلى جانب ىخر، قال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، إنه تم إجلاء المجموعة الأولى من الكنديين من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال حسين، “إنهم الآن آمنون وأصحاء في مصر، ونحن سعداء جدا جدا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن ما لا يقل عن 569 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ 21 أكتوبر الماضي.

وعبرت أمس الاثنين، 93 شاحنة محملة أساسًا بالمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة، من معبر رفح إلى قطاع غزة.

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