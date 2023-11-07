قفزة جديدة في أعداد السائحين.. الدولار قادم وأزمة السيولة ستحل

تعد مصر واحدة من أهم وأكثر الوجهات جذبا لـ السياحة على مستوى العالم لما تمتلكه من موارد طبيعية ومقومات سياحية و أثرية وبشرية غنية ومتنوعة، إلى جانب إرثها الحضاري الفريد، الأمر الذى يمكنها من تعظيم إيراداتها من قطاع السياحة.

زيادة في عدد السياح

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال شهر أكتوبر الماضي حقق زيادة بنسبة بلغت قدرها 8%؜، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحا أن الزيادة سجلت أقل من التوقعات نظرا للأحداث التي تشهدها المنطقة.

وقال وزير السياحة والآثار، في تصريحات صحفية على هامش مشاركة الجناح المصرى في بورصة لندن السياحية WTM، إن المقصد السياحي المصرى لم يتأثر بالعدوان الإسرائيلي على غزة، موضحا أن ما حدث هو تأجيل الحجوزات وليس الإلغاء خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى فبراير 2024، مشيرا إلى أن أكثر المنتجات السياحية تأثرا هو رحلات السياحة الدينية والتي تمثل أقل من 6%؜ من إجمالي حركة السياحة الوافدة، حيث تنظم تلك الرحلات بين مصر والأردن وإسرائيل.

وكشف وزير السياحة والآثار، عن زيارته لدولة ألمانيا عقب ختام مشاركته في فعاليات بورصة لندن السياحية، لعقد لقاءات مع شركاء المهنة ومنظمي الرحلات الألمان والمسئولين الحكوميين، لعرض الإجراءات الداعمة التي تحرص الدولة والوزارة تقديمها لدعم صناعة السياحة، والتي تتضمن مد برنامج تحفيز الطيران العارض حتى شهر أبريل المقبل مع إجراءات بعض التعديلات عليه.

وأشار إلى أنه سيقوم بعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وما هو جاري العمل عليه لتحقيق المستهدف من صناعة السياحة في مصر، وهو تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ويشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في مجال الغرف الفندقية، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر والعمل على زيادة الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

من جانبه قال الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن تصريحات وزير السياحة بشأن زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة بلغت قدرها 8%؜ يأتي بالمقارنة مع العدد في العام الماضي والذي يتزايد بشكل ملحوظ بفضل جهود الحكومة في جذب السائحين وزيادة إيرادات السياحة رغم الأزمة العالمية التي القت بظلالها على مصر.

وأضاف "صادق" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن يجب على الدولة القيام ببعض الإجراءات بشأن المناطق السياحية مثل مرسى علم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وتشجيع الحملات الترويجية المشتركة مع منظمي الرحلات، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات السياحة الفريدة والغنية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وأشار إلى ضرورة مناقشة أبرز التحديات التي تواجه نمو هذه الحركة وإيجاد حلول لها، إلى جانب مناقشة تعزيز سبل الترويج السياحي بما يترك انطباعات جيدة لدى السائح ويشجعه على تكرار زيارة مصر.

أسباب زيادة السائحين

من جانبه أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، إنه رغم الأحداث الجارية في المنطقة، فإن المؤشرات الأولية لتدفقات السياحة الدولية الوافدة لمصر خلال أكتوبر المنصرم تظهر نمواً بأعداد السائحين 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال القاضي، إن الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري سجلت نمواً بـ 20% لتصل إلى 11 مليون سائح.

وأضاف القاضي، أن نسب الإلغاءات السياحية طفيفة للغاية خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ إن الفترة الماضية شهدت مصر طلباً قوياً على قضاء العطلات خاصة بمناطق البحر الأحمر وبالأقصر وأسوان، وما زالت توقعاتنا كما هي لأعداد السائحين خلال العام عند 15 مليون سائح بنهاية 2023.

سجلت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7 ملايين سائح بزيادة 43%، وتأمل وزارة السياحة المصرية الوصول إلى 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري.

وأوضح القاضي، أن النمو في الطلب على قضاء العطلات بمصر خلال التسعة أشهر الماضية رفع أسعار الإقامة بالفنادق بنسب تتراوح بين 20 و30% عن الأسعار المقارنة من العام الماضي، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الحصيلة الدولارية لمصر.

وتعد السياحة مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي إلى جانب تحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس والصادرات السلعية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهم بنحو 15% من الناتج الاقتصادي لمصر.

وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما يتوزع الباقي على مناطق جنوب مصر والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط.

ويشير مركز المعلومات إلى توقعات وكالة فيتش المستقبلية باستمرار زيادة السياح الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023 - 2027) لتصل إلى 15.2 مليون وافد، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4% في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات، وبالتالي ستزداد عائدات السياحة الدولية، تماشيًا مع زيادة عدد الوافدين، من 14.4 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 17.4 مليار دولار في عام 2027، مدعومة بتحسن الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي زيادة العائد لكل زائر.