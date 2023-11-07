بسبب غزة.. نيجيريا ترفض استقبال رئيس وزراء التشيك

أعلنت الحكومة النيجيرية اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارة رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا إلى أبوجا، بسبب موقف براغ من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واتخذت الحكومة النيجيرية هذه الخطوة بسبب موقف التشيك الداعم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي توصف بأنها "إبادة جماعية"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت وسائل إعلام أن أبوجا أخبرت رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، بأنها ألغت زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى نيجيريا، لافتة إلى أن هذا الإجراء جاء ردا على رفض التشيك لمشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تمت مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ27 من أكتوبر الماضي.

وشهد قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية، أهوالا وجحيما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أحال المدينة إلى مقبرة بحجم 360 ألف كم، هي مساحة قطاع غزة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، بشن غارات جوية على كل بقعة في القطاع فاستهدف منازل المواطنين العزل، والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الصحية، ناهيك عن المدنيين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف شهيد بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مذابـ ح عديدة من بينها مذبـ حة مستشفى المعمداني، إلى جانب قصف مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر مرفق صحي في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق تصريحات متطرفة كان آخرها دعوة وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى قصف غزة بقنبلة نووية.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت هجوما على مستوطنات غلاف غزة، فجر السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي وأسر ما يقرب من 250 إسرائيليا واقتيادهم إلى قطاع غزة، وأفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن بعضهم خلال الشهر الماضي.