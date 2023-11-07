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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دراجتك صحتك.. وزير الشباب والرياضة يشهد تسليم 238 دراجة هوائية مجانا

مبادرة دراجتك صحتك
مبادرة دراجتك صحتك

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تسليم 238 دراجة هوائية للشباب مجاناً، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين الوزارة وشركة طلبات مصر، والبنك المصري الخليجي ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية؛ بشأن تنفيذ مبادرة «دراجتك.. صحتك» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

وأكد وزير الشباب والرياضة، في كلمته، أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية الشباب في صياغة حاضر ومستقبل مصر، وتفعيلًا للمبادرات الداعمة للشباب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً، وكذلك انطلاقًا من مسئولية وزارة الشباب والرياضة في تقديم الدعم للشباب المصري عن طريق دعم التأهيل لفرص العمل ورفع معدلات اللياقة البدنية للمواطنين وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع كافة المواطنين على ممارسة الرياضة لتصبح أسلوب حياة للمواطن المصري.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بدور المسئولية المجتمعية لشركة طلبات مصر ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية والبنك المصري الخليجي في رعاية المشروعات القومية في الأنشطة الرياضية والشبابية من خلال إيجاد وخلق فرص عمل للشباب في إطار يتماشى مع رؤية وتوجه وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار السعي الدائم للأطراف في دعم ورعاية الخطط التنموية القومية التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، ومن بينها دعم ورعاية مبادرة «دراجتك.. صحتك» للنهوض بالرياضة المصرية إيمانًا بأهمية دور الشباب في نهضة المجتمع وبناء مستقبله.

وأشار "صبحي" إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحث على المشاركة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومشاركتهم في التنمية المجتمعية، والعمل جنباً إلى جنب نحو توفير فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

فيما توجه ممثلو شركة طلبات مصر والبنك المصري الخليجي ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إتاحة تلك الفرصة لعقد شراكة مجتمعية مع مؤسسات الدولة ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة، لتوفير فرص عمل للشباب.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن المبادرة من خلال إطلاق رابط للتسجيل، وحددت مجموعة من الشروط الواجب توافرها بالشباب المرشحين للعمل بتوصيل الطلبات بهدف زيادة دخلهم.

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