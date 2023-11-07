عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن الرقيب يكشف عن أهم المشاهد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

كشف الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسيه بجامعة القدس عن أهم المشاهد خلال العدوان الاسرائيلي على غزة.

وقال الرقيب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc إن أبرز هذه المشاهد الوحشية من القتل المتعمد للأطفال والنساء وأن أكثر من ٧٥٪ من الضحايا أطفال ونساء وهذا يعطي دلالة أن بنك الأهداف الإسرائيلي مفلس، فضلا عن مشهد الدمار الذي لم تشهده غزة على مدار الصراع العربي الإسرائيلي وأن ٥٠٪ من المباني في قطاع غزة هدمت وهناك تعمد في استهداف المؤسسات التعليمية بشكل كامل جامعات مدارس وكذلك تعمد في هدم المستشفيات والمساجد والكنائس وبالتالي لامكان أمن في غزة، مضيفا ولأول مرة يتم الحديث عن إزاحة سكان غزة من الشمال إلى الجنوب.

وأشاد الرقب بصمود وبسالة وشموخ الشعب الفلسطيني الذي رفض رغم كل آلة القتل أن يخرج من أرضه ورأينا إخراجهم عنوة من منطقة الزيتون رغم كل القصف الذي تواصل في هذه المنطقة وهي في التخوم الشرقية لمدينة غزة.

وتوقع  الرقب أن يكون القادم أسوأ بسبب الضوء الأخضر الأمريكي والأوروبي للاحتلال والجسر الجوي من المساعدات والأسلحة والشحنات العسكرية.

وأوضح أن المقاومة بإمكانات محدودة تمكنت بطريقة النفس الطويل وجمع المعلومات عن الاحتلال بإيقاع هذه المنظومة الأمنية يوم ٧ أكتوبر، ولكن على المدى الطويل أمام هذه الأسلحة والقصف المستمر والهجوم الجوي والبري والبحري أمام الإمكانات المحدودة للمقاومة وتكالب الأمم عليها لن تستطيع الصمود.

وتخوف الرقب من تكرار نموذج كسوفو إطالة أمد الحرب من خلال استنزاف قوة المقاومة وكما هو معلوم الذخيرة التي تنفذ لايوجد بديل عنها فلا يوجد مصانع ذخيرة.

وأضاف من خلال الأيام الماضية قلت الصواريخ التي تطلق من غزة بشكل كبير والآن المقاومة تشتبك من نقطة صفر ولكن الاحتلال لا يقتحم بشكل كامل ولكن ينفذ اقتحام بشكل متدرج مثل الكماشة ويبدأ الآن بمدينة غزة وشمالها والجنوب يقصف بالطائرات ولا يترك مكانا أمانا.

وأضاف أن السيناريوهات المطروحة حاليا عدم وجود مقاومة في غزة وإنشاء كيانية مدنية جديدة أو إدارة أممية على غزة.

وتمنى الرقب أن تؤلمهم المقاومة لأنه إذا ألمتهم فستنتهي هذه السيناريوهات وتختلف ويبدأ الحديث عن آلية إدخال المقاومة في عملية التفاوض لإنهاء هذه الحرب.

وقال على الأرض توحدت كل الآراء الفلسطينية على مقاومة الاحتلال ولكن في السياسة لا توجد وحدة في الجبهة الفلسطينية.

أيمن الرقب القدس العدوان الإسرائيلي غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

ترشيحاتنا

محمد بن زايد: القيادات الدينية لهم دور كبير تجاه حماية كوكب الأرض

باحث من رام الله: سكان الضفة الغربية رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

شاهد.. الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب

وزير إسرائيلي: هناك حدود لصلاحيات أي دولة فلسطينية مستقبلية

رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ