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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصليب الأحمر الفلسطيني: خمس شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تعرضت للقصف من الاحتلال

الصليب الاحمر
الصليب الاحمر

أعرب هشام مهنا متحدث الصليب الاحمر بفلسطين   عن بالغ قلق  اللجنة الدولية للصليب الاحمر  بسبب تعرض  فريق   الصليب الاحمر  بقطاع غزة لاستهداف  مباشر من قبل القوات الاسرائيلية    اثناء توجه الفريق للنصف الشمالي من قطاع غزة برفقة خمسة شاحنات  وهي أول القوافل التي تتجه  لشمال القطاع منذ إندلاع الحرب وكانت محملة   بالمواد المنقذة للحياة غذائياً  وطبياً . 


تابع في مداخلة تليفونية  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON    : "  خمس شاحنات محملة   بالمواد المنقذة للحياه  كانت متوجه    لشمال القطاع  وهي المرة الاولى  منذ الحرب   كانت تتجه  لمستشفى القدس تعرضت القافلة  لاستهداف مباشر  نجم عنه تضرر في شاحنيتن وإصابة أحد السائقين  ولكنها إصابة طفيفة فإضطررنا  لتغير وجهتنا ومن ثم توجهنا لمستشفى الشفاء أوصلنا أربع شاحنات من إجمالي خمس شاحنات وإضطررنا  لترك شاحنة "
مواصلاً : " أثاء خروجنا من نفس المكان رافقنا  بعض المرضى لمعبر رفح وتوجهوا للمستشفيات المصرية عبرمعبر   رفح  وهي خطوة مهمة  وجيدة  للغاية   رغم الصعوبات التي واجهتنا اليوم  ".


وشدد أن الصليب الاحمر  ينظر    بنظرة بالغة القلق  لتعرض طواقمنا للاعتداء ولايمكن تفسيره لانه منافي لكافة القانين الدولية الانسانسية   الدولية

الصليب الاحمر الإعلامية لميس الحديدي القوات الإسرائيلية برنامج كلمة أخيرة شاشة ON مستشفى الشفاء مستشفى القدس

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