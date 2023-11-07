قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار في قطاع غزة

أعلن الصليب الأحمر تعرض قافلة إنسانية لإطلاق نار في قطاع غزة وفقا لما افادت به فضائية “العربية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب بالصواريخ ردا على قصف المدنيين في غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المذبـ حة التي ارتكبها الصهاينة بحق المدنيين”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تدمير آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.