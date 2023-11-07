قوافل دعوية بين الأزهر والأوقاف إلى البحر الأحمر والفيوم.. تفاصيل

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (البحر الأحمر والفيوم)، يوم الجمعة القادمة (26 ربيع آخر 1445هـ)، الموافق (10/ 11/ 2023م).

وتضم القافلتان (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها".

يأتي هذا في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف والأوقاف

قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف والأوقاف

أفضل مديريات أداءً في المقارئ

وفي إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمقارئ الأعضاء من خلال البث المباشر لها على الصفحات الرسمية للمديريات الإقليمية، ننشر أفضل تسع مديريات أداءً، وهي: الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسيوط، أسوان، الفيوم، دمياط، جنوب سيناء والبحر الأحمر.