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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير حسام زكي: مشروع القرار العربي يخضع للمناقشة والمداولات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف  السفير حسام  زكي الامين العام المساعد لجامعة العربية  أنه لا يمكن توقع   مشروع القرار الذي سوف ينبثق عن إجتماع القمة العربية الطارئة  الان   لانه سوف يخضع للمناقشة والمداولات  ولكن سوف يتضمن  نقاط رئيسية لامناص عنها "


تابع : " المشروع المطروح سوف يخضع للمناقشة ومن الصعوبة بعد المدولات    لكن الاكيد   القرار الذي سوف يصدر سوف  يتضمن عناصر أسياسية  في الموقف العربي الفلسطييني    السياسي  حيث أن هناك أمور كثيرة يجب التأكيد عليها على مستوى القادة ومن بينها  ليس فقط وقف إطلاق النار بل  ورفض اتهجير القسري وضرورة  الانتباه  إلى أن الحل السياسي هو مفتاح كل شيء وليس الحلول الامنية التي تتحدث عنها إسرائيل وعناصر أخرى وغيرها من المفترض  أن تكون موجود في مشروع القرار  وسوف يتضح  الشكل النهائي بعد المداولات " 


 ورداً على سؤال الحديدي هل سيكون قرار متماشي مع التطلعات العربية الشعبية    قال  في مداخلة تليفونية  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON    :" مقدرش أققول ان مشروع القرار لازم يبقى ماشي  مع التطلعات الشعبية العربية بشكل كامل من المعروف أن التطلعات الشعبية العربية تكون جامحة في مثل هذا الوقت  وهذا طبيعي  وليست كل التطلعات العربية الشعبية خاطئة  وليست ايضاً كلها صحيحة  صحيحة  . 


وكشف أيضاً   أن مفوض الانروا   سيكون مدعوا للقمة لشرح  الاوضاع  على القادة العرب  لان منظمة غوث اللاجئين  هي المنوط بها تحمل  هذا الملف بشكل أسياسي وتعرضها لضغوط شديدة مع الوضع الانانسي الكارثي في قطاع غزة.

الأمين العام المساعد للجامعة العربية الأنروا السفير حسام زكي الأمين توك شو

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