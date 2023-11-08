طلعت يوسف: ضد عرض ثلاثي الزمالك للبيع

أكد طلعت يوسف، المدير الفني الأسبق للاتحاد السكندري، أنه ضد عرض ثلاثي الزمالك للبيع.

وقال طلعت خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أنا ضد عرض ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع في الموقف الحالي".

وتابع: "لا أعتقد أن عرض أحمد فتوح للبيع عقاب، أسمع أن طلباته مبالغ فيها، واستشعر كمدرب حالة الغضب أكثر من الإدارة".

وعن أوسوريو: "مدرب جيد لكنه جاء في ظروف سيئة، كولر إذا تولى تدريب الزمالك خلال تلك الظروف التي تواجد فيها أوسوريو لن يحقق ما حققه مع الأهلي".

وأتم: "المدرب المصري الأنسب للزمالك حاليا، وشوقي غريب من الوارد أن ينجح مع الزمالك إذا توفر له المناخ المناسب".