وسط قصف كثيف.. الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مستشفى الشفاء| فيديو

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قنابل ضوئية بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بغزة.

ووثق مقطع فيديو متداول، إطلاق جيش الاحتلال قنابل مضيئة بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بغزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف غرب القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غارات وقصفًا مكثفًا، على مخيم الشاطئ ومحيط منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الغربية.

وشهد حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل وشقق سكنية، ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكز إيواء بشكل مباشر في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة إلى 10328 شهيدًا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريحات صحفية إن 548 شخصًا استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الشهداء الفلسطينيين إلى 10328 شخصًا، بينهم 4237 طفلًا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصًا.

إلى جانب ذلك تم تدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ32 على التوالي.